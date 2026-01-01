Полицаи от Районното управление на МВР в Димитровград иззеха стоки с лого на защитени марки от автобус с румънски туристи на магистрала "Марица", съобщиха от полицията.

Иззеха голямо количество фалшиви стоки от автобус на АМ „Марица“

На 12 март те са предприели проверка на турски автобус с водач 41-годишен мъж от Турция. В багажите на петима румънски пасажери на възраст от 40 до 55 години са открити общо 450 артикула, за които няма разрешения от правопритежателя. Фалшификатите на запазените търговски марки са предадени с протоколи, допълват от полицията.

Нов удар срещу контрабандата - хиляди фалшиви стоки спрени край Свиленград

Последният случая със задържането на голямо количество "маркови" стоки на магистрала "Марица" бе в средата на октомври миналата година, когато при съвместна операция на органите на реда със служители от Агенция“Митници“, Областна автомобилна администрация и Областно пътно управление в товарен автомобил край Харманли бяха установени близо 3000 артикула с лого на защитени марки.