Кой спря назначаването на цял екип детски пулмолози и медицински сестри в болница "Пирогов" - отговор на този въпрос търсят 17 души, които преди месец решават да напуснат едновременно Клиниката по пулмология на Специализираната детска болница в София, за да започнат работа в педиатрията на спешната болница.

В условията на подадени предизвестия, покана за назначаване и организация за преливане на екипа към "Пирогов", в средата на февруари медиците разбират, че този процес е прекратен. От БНР потърсиха директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров, който обясни, че е разговарял с екипа, но не ги е канил на работа. В същото време началникът на Клиниката по детска хирургия в същата болница проф. Христо Шивачев потвърди, че е имало разпореждане за назначаването на медиците и дори са им подготвяли пропуски за паркинга.

Здравният министър доц. Михаил Околийски заяви, че не може да каже кой е спрял това назначаване, нито защо е спряно. По думите му педиатрията в "Пирогов" няма капацитет да приеме толкова много хора на работа.

Към момента целият екип е безработен, разказа д-р Наталия Габровска, бивш началник на Клиниката по пулмология в Детската болница. Тя посочи, че решението за напускането е било колективно и е взето заради "неблагоприятния микроклимат в болницата", както и след отправена покана от директора на "Пирогов" за преминаване на целия екип на работа към спешната болница.

"Лично той ми се обади, имахме 3 срещи с него", подчерта д-р Габровска и уточни, че на едната е присъствал проф. Шивачев, на втората - икономическият директор на болницата, а на третата - служител по сигурността, който да организира паркоместа. Тя допълни също, че е получила и неколкократни обаждания от Личен състав, за да изпраща по 2-3-ма от лекарите, за да могат да бъдат оформени договорите за назначаване.

"На четвъртата среща с д-р Димитров му представих целия лекарски екип. Той стисна ръката на всеки от лекарите, казва, че ни очаква. Сподели с нас, че има чудесни виждания за развитието на педиатричната помощ в ръководената от него болница. Ние бяхме в предизвестие за напускане, веднага след като приехме предложението на д-р Димитров. На 17 февруари получих обаждане от Личен състав на болницата, което гласеше "Много съжаляваме, ние спираме процеса по вашето назначаване по нареждане на д-р Валентин Димитров". Първо не можах да повярвам на това обаждане, след което стана ясно, че е така", обясни д-р Габровска и заяви, че е била изумена от ситуацията.

"Нямам обяснение за тази некоректност", каза д-р Габровска и подчерта, че в екипа ѝ има 4-ма специализанти по детска пулмология и фтизиатрия. Сега се търсят възможности да не се прекъсва тяхната специализация. Такава възможност има в Александровска болница, каза тя след предварителни разговори с ръководителя на Клиниката по педиатрия в болницата. И обяви обаче, че един от специализантите прекъсва обучението си, защото е огорчен и не се чувства мотивиран да остане в тази гилдия.

Д-р Габровска призова всички ангажирани в здравеопазването и детското здраве да вземат отношение по въпроса.