Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6.00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтните дейности на пътната настилка. Временно преминаването ще се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония и Република Сърбия.