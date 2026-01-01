Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж за обявената вчера от Елисейския дворец среща с френския си колега Еманюел Макрон, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство.
Двамата ще обсъдят, наред с други въпроси, "начини за увеличаване на натиска върху Русия“ след четири години война, "особено чрез борба с нейния сенчест флот“, уточнява канцеларията на френския президент.
Макрон и Зеленски ще коментират и условията за справедлив и траен мир и в тази връзка ще преразгледат ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите относно гаранциите за сигурност за Киев, добавят от Елисейския дворец.