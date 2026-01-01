С изложба на макети на уникални щурмови оръдия Музеят на бойната слава отбелязва 113 години от героизма на Българската армия, в това число 29-и Ямболски пехотен полк и 4-и конен полк по време на Балканската война (1912-1913).

Експозицията „Родена край Одрин“ бе открита на 11 март - Празника на българските ракетни войски и артилерия, който също е свързан с овладяването на смятаната за непревземаема османска крепост, съобщиха от Общината.

„На 11 март 1913 г. започва щурмът на Одринската крепост. Два дни по-късно - на 13 март - българската армия влиза в града. Това принуждава Османската империя да започне преговори за мир“, обясни д-р Симеон Цветков, уредник в Регионален исторически музей-Велико Търново.

По време на щурма в състава на Българската армия от Ямбол са 71 офицера и 3483 подофицери и сержанти от Двадесет и девети Ямболски пехотен полк под командването на полковник Кръстьо Златаров и Четвърти конен полк под командването на подполковник Петър Салабашев.

На 13 март (26 март по нов стил) 1913 година младши офицер Михо Георгиев с още трима войници от 29-и Ямболски пехотен полк издигат българското знаме на Селим джамия.

Друг герой от ямболския полк - Иван Балахуров пръв достига до щаба на Шукри паша и го задържа до пристигането на гвардийския ескадрон. 29-и Ямболски пехотен полк пленява 3 картечници, 12 оръдия и над 300 турски войници.

В същото време кавалеристите от 4-и конен полк пленяват турското знамето на Османската империя. В битката при Одрин загиват 10 ямболски герои, 74 са ранени.

По време на Балканската война България записва името си в историята като първата държава, използвала авиация за военно разузнаване и бомбардировка на територията на Европейския континент, припомни д-р Симеон Цветков.

България е и първата държава, която използва безжична телеграфия (радио) за военни цели на нашия континент и това също се случва по време на Балканската война.

Гостуващата експозиция на Регионален исторически музей-Велико Търново в ямболския Музей на бойната слава представя над 80 стендови модели и диорами на артилерийски системи, които са били на въоръжение в Българската армия от създаването ѝ през 1889 г. до ден-днешен. Макетите са изработени от моделистите от „Манта модел клуб“, Клуб „Стендов Моделизъм България“ и моделистите Ангел Йовчев, Ангел Димитров, Борислав Асенов, Валентин Велков, Валентин Горанов, Георги Цанков, Красен Георгиев, Калин Меродийски, Стефан Стефанов, Цветелин Иванов, Чавдар Георгиев.

А специално за Музея на бойната слава макет на въоръжение изработи и ямболлията Живко Чернев. Изложбата, която ще остане в ямболския музей няколко месеца, включва също фотографии от Държавен военен архив, Регионален исторически музей-Габрово, лични архиви на генерал Йеротей Сирманов, Николай Гичев, Симеон Цветков.

На 18 табла са представени снимки и исторически документи, свързани с историята на българската артилерия, сред които и наставления за артилерийската материална част от началото на ХХ век.