12-годишно дете се опита да си купи стока с фалшива 50-еврова банкнота от магазин в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 12 март, в 14:30ч., в РУ-Казанлък е постъпил сигнал, че в магазин в град Гурково, бил направен опит да се прокара в обращение неистинска банкнота с номинал от 50 евро.

На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 12-годишно момче е закупило стока, като се е опитало да заплати с неистинската банкнота с номинал 50 евро.

Започнато е разследване под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора. Работа по случая продължава.