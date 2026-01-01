Фалшива банкнота от 500 евро е станала обект на разследване в Смолянско, съобщиха от полицията.

По случая на 16 януари 2026 г. в Районното управление на МВР – Смолян е започнато разследването.

Според първоначалната информация, на неустановена дата през декември 2025 г. 56-годишен мъж от село Петково е получил фалшивата банкнота при погасяване на заем между физически лица. След установяване на съмнителния произход на парите е сезирана полицията.

По случая се извършват процесуално-следствени действия, като се изясняват всички обстоятелства около предаването на неистинската банкнота и произходът ѝ.