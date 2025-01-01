Мъж заплати услуга с фалшива банкнота евро в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 7 август е подаден сигнал в Районно управление-Казанлък от 23-годишна жена, че на 6 август, за извършена от нея услуга, спрямо непознато лице, ѝ е заплатено с неистинска банкнота с номинал 50 евро, която тя предала с протокол за доброволно предаване.

Задържаха мъж за разпространение на фалшиви евро банкноти

Установено е, че съпричастен към извършеното престъпление е 40-годишен мъж.

По случая се води разследване.