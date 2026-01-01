Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предупреди Европа да приеме „сериозно“ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, след като президентът засили заплахите си срещу арктическата територия, управлявана от Дания.

Ванс обвини Дания, членка на НАТО, и останалата част от Европа, че не правят достатъчно, за да защитят стратегически разположения остров от плановете на Русия и Китай.

Европейските столици се опитват да изработят координиран отговор, след като Белият дом обяви тази седмица, че Тръмп иска да купи Гренландия и отказа да изключи военни действия, предаде АФП.

„Мисля, че моят съвет към европейските лидери и всички останали е да приемат президента на САЩ сериозно“, заяви Ванс на брифинг в Белия дом, когато беше попитан за Гренландия.

Ванс ги призова да отговорят по-специално на настояването на Тръмп, че САЩ се нуждаят от острова за „противоракетна отбрана“, като Москва и Пекин увеличават военните си дейности в близост, а арктическият лед се топи поради климатичните промени.

„Така че това, което искаме от нашите европейски приятели, е да вземат по-сериозно сигурността на тази суша, защото ако не го направят, САЩ ще трябва да предприемат нещо по въпроса. Какво точно ще бъде това, ще оставя на президента да реши, докато ние продължаваме да водим дипломатически преговори с нашите европейски приятели и всички останали по тази конкретна тема“, каза той.

Американският държавен секретар Марко Рубио ще се срещне с представители на Дания и Гренландия следващата седмица.

Тръмп отдавна говори за придобиването на Гренландия, но засили заплахите си след военната операция на САЩ за сваляне от власт на Николас Мадуро във Венецуела миналата седмица.