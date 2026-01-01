Експлозия нанесе рано тази сутрин леки щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предадоха Ройтерс и нидерландската информационна агенция АНП. Няма данни за пострадали.

Взривът в училището, намиращо се в престижен жилищен район в южната част на Амстердам, е причинил само ограничени щети, заяви Халсема в съобщение за медиите. Тя отбеляза, че полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на инцидента.

„Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо“, заяви Халсема.

Холандският премиер Роб Йетен нарече нападението в Амстердам „ужасяващо“ и заяви, че то разбираемо е причинило „страх и гняв“ в еврейската общност. „Безопасността на еврейските институции е обект на пълното ни внимание“, заяви той в социалната мрежа „Екс“.

Училището е единственото в Нидерландия, специално предназначено за ортодоксални евреи, и е оградено от метална външна стена поради по-ранни заплахи.

Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.

В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.

Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.