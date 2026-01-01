Огромната част от финансовите загуби на НДК идват от гигантската сграда, която е апортирана в капитала на дружеството и трупа амортизационни отчисления. За двете години, в които управлявам НДК - 2024 и 2025 г., загубата е 2,353 млн. евро, като тя идва също от разходите за сградата.

Това заяви изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова по повод изнесените данни от министъра на културата Евтим Милошев, че НДК е на загуба и към края на 2025 г. тя е над 48 млн. евро, предаде репортер на БГНЕС.

Петкова посочи, че не е коректно да се вменява, че НДК под тяхно ръководство е на загуба.

„За първи път министър на културата си позволява да отправя обвинения към най-голямата културна институция в България, без да направи елементарен опит за институционален диалог“, подчерта Петкова.

Милошев обяви големи загуби в НДК, изпълнителният директор е получавал близо 14 хил. евро заплата

„Министерството на културата дава манипулативна информация. Тази загуба не е откакто ние сме в ръководството, а е натрупана от 2011 г. НДК е създаден като търговско дружество през 2011 г. с принципал министъра на културата. До края на 2023 г. натрупаната загуба е 48 564 000 евро. Загубата за 2024 г., откакто ние сме в управлението, е 293 000 евро“, уточни Петкова.

„Може да си представите какви са разходите за този огромен сграден фонд. Авариите са на ежедневна база. Ние върнахме културата в НДК. Никой не ни задължава да го правим, колегите преди нас я бяха занулили. Ние успяхме да върнем културата тук с много усилия. Голяма част от събитията, които организираме, са финансово обезпечени, защото осъзнаваме мисията, която Дворецът на културата има от създаването си“, каза Петкова.

„Когато поехме ръководството на 6 февруари 2024 г., по сметките имаше 7 млн. лева. Днес има около 16 млн. лева – това е 120% увеличение“, подчерта тя.

Сашо Ганов, член на Съвета на директорите на НДК, заяви, че данните, изнесени от Милошев, са верни, но интерпретацията по отношение на настоящото ръководство не е точна.

От НДК заявиха още, че натрупаната загуба от 48 млн. евро е от 2011 г.

Тодор Чобанов коментира изнесените от Министерството на културата данни за финансовото състояние на НДК, като заяви, че цитираната загуба не е натрупана през последните години.

В публикация във Facebook той посочва, че НДК е на загуба още от създаването си като търговско дружество, а основните причини са високите разходи за поддръжка на сградния фонд и загубата на приходоносни обекти.

По думите му през периода март 2025 г. – февруари 2026 г. е наблюдавал работата на НДК от името на министъра на културата, като всички постъпващи данни са показвали намаляване на оперативната загуба и подобряване на финансовите показатели спрямо предходни периоди.