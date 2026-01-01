Сериозно задръстване се образува на автомагистрала „Тракия“ в посока Ихтиман, след като лек автомобил и джип са се ударили леко на 22-рия километър в района на Вакарел, съобщи „Булфото“.

Инцидентът е с незначителни материални щети, но е довел до образуването на километрична колона от автомобили. На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението и работят за възстановяване на нормалния трафик.

Към момента няма информация за пострадали. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да следват указанията на полицейските служители.

Булфото