Двама души загинаха, а около 53 000 домакинства останаха без електричество след силни гръмотевични бури, преминали през няколко района на Франция през нощта, предаде Анадолската агенция.
Жена е загинала от паднало дърво в Сен-Виктюрнен в департамента От Виен, а мъж е бил открит мъртъв в Доломийо, департамент Изер, след като работилница се е запалила вследствие на удар от мълния.
Прекъсванията на електрозахранването са засегнали най-силно регионите Оверн-Рона-Алпи и Нова Аквитания, където съответно около 25 000 и 20 000 потребители са останали без ток в петък сутринта, според оператора Enedis.
Бурите са обхванали департаментите Лоар, Изер, От Савоа и Корез, като са донесли силни ветрове, едра градушка и интензивна мълниеносна активност.
🚨 #GERMANY #DEUTSCHLAND— LW World News (@LW_WorldNews) July 17, 2026
🔴 GERMANY : A SEVERE STORM STRUCK KARLSRUHE ON Thursday evening.
A violent supercell & downburst, accompanied by hurricane-force gusts, heavy rain, and large hail, left a trail of devastation.
A cyclist was killed in Nordstadt. #Storm #Tempête #Sturm pic.twitter.com/B1UffND25i
В Лоар пожарникарите са извършили 422 спасителни операции заради повредени покриви, паднали дървета и повредени автомобили. В разгара на бурята до 8000 домакинства са били без електричество, а влаковете между Лион и Роан са се движили с нарушения.
В съседния департамент Изер около 5000 домакинства са останали без ток, а в От Савоа къща е изгоряла след удар от мълния. В Корез силните ветрове са довели до отмяна на концерт от фестивала Lovely Brive.
Според обсерваторията Keraunos през последните 24 часа в района Лимузен са регистрирани около 3000 мълнии.
Orages: "Une tornade comme ça, on n'a jamais vu ça dans le département", explique le directeur du SDIS de la Loire pic.twitter.com/IIUpHhcszw— BFM (@BFMTV) July 17, 2026
Метеорологичната служба Meteo-France отмени всички останали оранжеви предупреждения за гръмотевични бури в петък, след като явленията се изместиха.
Les violents orages qui ont traversé une partie de la France ont fait deux victimes en Haute-Vienne et en Isère. Après une série d'intempéries, Météo-France a levé la dernière vigilance orange aux orages sur tout l'Hexagone. #franceinfo pic.twitter.com/37BKpQfgHP— franceinfo (@franceinfo) July 17, 2026
Франция преживя поредица от екстремни горещини през последните седмици, като сухите условия допринесоха за мащабни пожари, а последвалите силни бури предизвикаха сериозни нарушения в електроснабдяването и транспортната мрежа.