Никарагуа обяви прекъсване на дипломатическите си отношения с Италия, след като Рим отправи критики срещу решението на Манагуа да даде убежище на бивш член на Червените бригади, осъден за участието си в убийството на бившия италиански премиер Алдо Моро през 1978 г., предаде Франс прес.

Италианският външен министър Антонио Таяни осъди в сряда факта, че Алесио Казимири, на 74 години, получил шест доживотни присъди, е защитаван от правителството на съпрезидентите Даниел Ортега и Росарио Мурильо.

"Нямаме абсолютно нищо общо с позициите на екстремистки правителства като това на Никарагуа — страна, която все още укрива опасни терористи от Червените бригади като Алесио Казимири", заяви Таяни, цитиран от италианската преса, по време на форум на консервативни лидери в Европа и Латинска Америка в Мадрид.

Казимири живее в Никарагуа от 1983 г., а от 1988 г. притежава никарагуанско гражданство, предоставено му от Даниел Ортега по време на първия му президентски мандат. През 2004 г. Върховният съд на Никарагуа отхвърли искането на Италия за екстрадицията му.

В отговор на думите на Таяни, никарагуанското външно министерство съобщи в комюнике, че прекъсва "всякакви дипломатически отношения с правителството на Италия" заради "неоправданите, агресивни и безотговорни" изявления.

Италианското външно министерство отвърна, че "Италия ще продължи да изисква Казимирри да отговаря пред италианското правосъдие за престъпленията, за които е признат за виновен, както вече е поискано в резолюция на Европейския парламент", отбеляза АНСА.

"От уважение към паметта на жертвите на тероризма и към принципите на правосъдието, Италия ще продължи твърдо да поддържа това искане", се казва още в комюникето, което подчертава, че Никарагуа "отказва да изпълни исканията за екстрадиция".

Даниел Ортега, 80-годишен, бивш член на въоръжена група, управляваше страната през 80-те години след победата на сандинистката революция. Той се върна на власт през 2007 г. и е обвиняван, че е установил автокрация заедно със съпругата си Росарио Мурильо, 75-годишна, която беше назначена за съпрезидент.

През последните години Никарагуа прекъсна дипломатическите си отношения с Тайван, Нидерландия, Еквадор и Израел. В началото на тази година Испания изгони никарагуанския посланик в отговор на аналогична стъпка от страна на Манагуа.