Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ на 17 юли, петък.

В 08.30 часа Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ държавният глава ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации.

Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.