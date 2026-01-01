Корабите от многонационалното оперативно съединение излизат на море
Корабите от многонационалното оперативно съединение излизат на море / Министерство на отбраната

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ на 17 юли, петък. 

В 08.30 часа Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ държавният глава ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. 

Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море  в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.   

Прессекретариат на държавния глава
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Бургас