Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година беше приет на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси към парламента.

Внесените предложения от представителите на опозицията между първо и второ четене бяха основно насочени към увеличаване на обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете през втората година от майчинството както като абсолютна стойност, така и като процент от размера му, ако майката реши да се върне на работа, увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии и запазване на настоящите максимални и минимални осигурителни доходи.

По време на заседанието на комисията всички варианти на тези предложения не бяха одобрени.

По отношение на увеличаването на максималния осигурителен доход, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова посочи, че то ще донесе допълнителни приходи за бюджета в размер на приблизително 130 млн. евро. Тя заяви, че увеличаването на някои минимални осигурителни прагове по икономически дейности цели свиване на сивата икономика и изсветляване на доходите на гражданите. В допълнение управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева заяви, че минималният осигурителен доход за 97 процента от икономическите позиции у нас е заложен до размера на минималната работна заплата.

По отношение на предложенията за повишаване на обезщетението за майчинство, Наталия Ефремова каза, че темата е важна за управляващите, поради което се работи за социален пакет, който обаче ще бъде предложен не в бюджета за тази година, а в този за следващата година.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ добави, че ще бъдат предложени мерки относно обезщетенията за майчинство в бюджета за 2027 година, тъй като управляващите предпочитат да приложат подобна мерки не на парче, а като част от цялостна политика, обезпечена с ресурси.

Проектът на бюджет на ДОО предвижда през 2026 година средната пенсия да достигне 543,46 евро, като очакваният реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто за 2026 г.

Според проекта от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, се осъвременяват по „швейцарското правило“ със 7,8 на сто. Така със задна дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също се повиши с процента, определен по швейцарското правило. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро. Законопроектът предвижда и отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е 10,8 на сто от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1,179 млрд. евро или с 9,6 на сто повече средства за пенсии спрямо 2025 г.

На първо четене: Ресорната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 година

Средният брой на пенсионерите за 2026 г. се очаква да нарасне до около 2 070 700 души.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

Предвижда се като процент от общите разходи на ДОО трансферът за покриване на недостига да намалее от 42,7 на сто през 2025 г. до 42,5 на сто през 2026 година.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. е 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 година. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се запазва на 398,81 евро. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата.

Запазват се и размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи.