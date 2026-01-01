В района на Бяла се полага нова пътна маркировка на пешеходните пътеки, което временно затруднява движението по главния път Варна – Бургас.

Заради дейностите преминаването в участъците с обновяване на маркировката се извършва само в една лента, което води до образуването на леки задръствания.

Шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание, да спазват временната организация на движението и указанията на регулиращите екипи, тъй като се очаква забавяне на трафика до приключване на ремонтните дейности.