Парламентът одобри на първо четене четири законопроекта за промени в Изборния кодекс и отхвърли други два.

Депутатите одобриха законопроекта на „Прогресивна България“, с който се възстановява машинният вот такъв, какъвто беше през 2021 г., като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС. Предлага се още Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и Министерството на вътрешните работи да извършват проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете по методика, утвърдена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация и министъра на вътрешните работи.

Приет беше и законопроектът на ДПС, с който също се предвижда отпадане на ограничението за броя на изборните секции извън ЕС. Отхвърлен беше законопроектът на ДПС, с който отпада изискването за уседналост за местните избори за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от България. Промените предвиждаха да бъде разрешена предизборната агитация на език, различен от български.

Депутатите приеха законопроекта на „Демократична България“ за възстановяване на машинното гласуване с контролно преброяване на контролните разписки. Той предвижда след приключване на гласуването секционната избирателна комисия да отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата. Предлага се и отмяна на ограничаването за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства, които могат да се образуват в държавите, които не са членки на ЕС.

Законопроектът на „Продължаваме промяната“, който също беше одобрен от Народното събрание, предвижда отпадане на ограничението за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са членки на ЕС и въвеждане на изискването резултатите от машинното гласуване да се отчитат чрез отпечатване на протокол. С промените се предвижда избирателите да използват устройства за сканиране на документи за самоличност, които автоматично въвеждат данните в електронен списък, както и разширяване на ограниченията за членство в секционните избирателни комисии, въвеждат се нови правила за несъвместимост за наблюдатели, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети и се създава възможност за обжалване на решения на районните и общинските избирателни комисии, с които не е установено нарушение на изборното законодателство.

Отхвърленият законопроект на „Възраждане“ предвиждаше гласуването да се осъществява единствено чрез машини, като бюлетините ще се броят от секционните избирателни комисии и ще се сравняват с протокола от машините за гласуване. Със законопроекта се предлагаше мандатът на Централната избирателна комисия да се намали на четири години, като се въвежда ограничение за заемане на партийни длъжности по време на мандата на комисията и две години след него. Промените предвиждаха още въвеждането на изборните резултати и окончателното им изчисляване да бъде извършвано от държавни институции и ведомства, а не както досега – „Информационно обслужване“ АД.