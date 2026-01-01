Районната прокуратура в Благоевград привлече към наказателна отговорност 51-годишен мъж за вандалската проява срещу офиса на ДПС в Благоевград.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, както и са изискани и приобщени записи и документи.

Според събраните до момента доказателства около 6:00 часа на 15 юли обвиняемият е хвърлял тротоарни плочки по офиса на политическата партия. В резултат са счупени стъклопакети на неотваряеми витрини, надраскана е фасадата на сградата, а металната дръжка на входната стъклена врата е огъната.

Вандали потрошиха офиса на ДПС в Благоевград (СНИМКИ)

От прокуратурата уточняват, че имотът, върху който са нанесени щетите, е частна държавна собственост и е предоставен за ползване на политическата партия по силата на договор с областния управител на област Благоевград.

По първоначални данни причинените имуществени вреди възлизат на около 10 000 евро.

С постановление на прокурор 51-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Благоевград.