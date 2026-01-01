Два пътни инцидента с деца разтревожиха жителите на видинското село Арчар, след като в рамките на по-малко от едно денонощие две малки деца бяха ударени от автомобили. За щастие и в двата случая пострадалите са с леки наранявания и без опасност за живота.

Пред NOVA кметът на селото Веселина Данаилова съобщи, че двегодишното момче, пострадало при първия инцидент, е получило сътресение и след преглед е било изписано за домашно лечение. Четиригодишното момиченце, блъснато при втория случай в центъра на селото, е с леки натъртвания.

„Слава Богу, и двете деца са добре“, заяви Данаилова.

По думите ѝ причините за подобни инциденти не могат да бъдат сведени само до една страна. Според кмета отговорността е както на родителите, така и на водачите на автомобили.

„Моето лично мнение е, че въпросът е комплексен. Родителите трябва да разговарят с децата си и да не ги оставят без контрол, а шофьорите да бъдат внимателни и да пазят всички участници в движението“, посочи тя.

Арчар се намира на един от основните маршрути към Дунав мост 2 и ежедневно през селото преминава интензивен трафик. Допреди две седмици по трасето са се движели и тежкотоварни камиони над 12 тона, което допълнително е натоварвало пътната обстановка.

Кметът цитира данни на МВР, според които само за една седмица в края на юни, когато тежкотоварният трафик е преминавал през населеното място, са били регистрирани около 600 нарушения на скоростта. „Това е много стряскаща статистика“, коментира Данаилова.

Жителите на селото настояват за спешни мерки за ограничаване на скоростта. Сред предложенията е изграждането на изкуствени неравности по главния път. Общинският съветник Николай Владов заяви, че местните отдавна настояват за поставяне на „легнали полицаи“, които да принудят шофьорите да намаляват скоростта при преминаване през населеното място.

От своя страна кметът уточни, че още на 15 юни е внесла докладна с искане за подобни мерки, но процедурата изисква съгласуване между няколко институции.

Въпреки необходимостта от инфраструктурни промени, Данаилова подчерта, че най-важният фактор остава личната отговорност на всички участници в движението. „Нито един легнал полицай, маркировка или друго съоръжение няма да спаси човешки живот, ако самите ние не сме по-отговорни и не шофираме разумно. Лошите неща стават за секунди“, призова тя.