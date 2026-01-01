Окръжен съд Кюстендил наложи постоянен арест по отношение на косовски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Районен съд Розенхайм, ФР Германия. Определението на Окръжен съд Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд София. Това съобщиха от обвинението.

Мъжът е задържан в 03,58 ч. на 13.07.2026 г. от органите на ГПУ – Гюешево. При извършена проверка е установено, че за лицето има въведен сигнал в Шенгенската информационна система. Той се издирва за провеждане на наказателно производство за извършени кражби и компютърни престъпления, за което е осъден на 1 година и 3 месеца лишаване от свобода и принудително настаняване в център за лекуване на зависимости, от които трябва да доизтърпи 152 дни лишаване от свобода и 671 дни принудително настаняване, се посочва в искането на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Налице е валидно издадена от компетентен орган срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярка за неотклонение. Описаното в Европейската заповед за арест деяние съставлява престъпление и по наказателния кодекс на Р. България, като за същото се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на исканото лице. Същевременно данните по делото сочат, че същият не е трайно установен в Р. България по начин, който би гарантирал провеждането на същинското производство по ЗЕЕЗА и всичко това предпоставя съществуваща опасност от укриването му, се казва в мотивите на Окръжен съд за определяне на мярка за неотклонение“Задържане под стража“.