Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.
Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.
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С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.
За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.
Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.