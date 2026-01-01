Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителни индустрии, предаде Ройтерс.

“Ще обявя нови инициативи за интегриране на нашите отбранителни индустрии. Така че да имаме по-голямо и по-бързо производство”, написа тя в социалната мрежа Екс, публикувайки снимка от пристигането си в Киев.

Посещението на Урсула фон дер Лайен в Киев идва в момент, когато Европейският съюз засилва военната и финансовата си подкрепа за Украйна на фона на продължаващата руска инвазия. През последните месеци Брюксел предприе стъпки за увеличаване на производството на боеприпаси и военно оборудване, както и за по-тясно сътрудничество между европейската и украинската отбранителна индустрия.

Украйна официално получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2022 г., а през юни 2024 г. започнаха преговорите за присъединяване. Междувременно Европейската комисия насърчава интегрирането на украинския отбранителен сектор в европейските производствени вериги с цел по-бързо производство на оръжия и укрепване на отбранителните способности както на Украйна, така и на държавите членки на ЕС.