След седмица в неизвестност бизнесменът Димитър Георгиев се е появил в Павликени невредим, научи NOVA. Управителят на хлебозавода в града изчезна в началото на миналата седмица, а в околностите беше организирана акция по издирването му от полиция, жандармерия, водолази и доброволци.

Мъжът е оцелял като се е хранил с диви плодове. Това е свидетелствал той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил, по свои думи, „да се разхожда" повече от седмица. Появата на бизнесмена става ден след разпита на собственика на хлебозавода Паун Лазаров - вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски, Лазар Колев. Мъжът беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването и заподозрян в престъплението.

Димитър Георгиев и Паун Лазаров идват от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 години. Докато управителят е бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата, като е имало данни за злоупотреби от страна на управителя към собственика. Мистериозно изчезналият Димитър Георгиев обаче отрича първоначалната версия, разпространена от негови роднини - отвличане.

Остава неясен въпросът дали Димитър Георгиев ще носи наказателна отговорност, затова че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му.