Причината за внезапната смърт на новозеландския актьор Сам Нийл е пневмония, развила се след продължителната му борба с онкологично заболяване. Това разкриха негови близки пред медии в Нова Зеландия.

78-годишният актьор, познат на милиони зрители с ролята на д-р Алън Грант в „Джурасик парк“, е развил белодробната инфекция, след като лечението на рака е отслабило сериозно имунната му система. Това сподели неговата близка приятелка и колежка Рима Те Уиата пред New Zealand Herald.

„Той сигурно щеше да се ядоса. Би казал: „За Бога, преборих рака, а сега пневмония. Какво следва?“, разказа актрисата.

Бившата му партньорка, австралийската журналистка Лора Тингъл, също разказа, че организмът на актьора вече не е успял да се възстанови след години интензивно лечение.

Почина звездата от „Джурасик парк“ Сам Нийл

„Той се бореше с различни форми на рак поне през последните пет години. Премина през много химиотерапия и имунотерапия. За щастие успя да се излекува от рака на кръвта, но това остави имунната му система силно отслабена“, каза тя.

Нийл беше диагностициран с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом през 2022 г. След няколкогодишно лечение през април тази година той обяви, че вече е свободен от рак.

Семейството му съобщи за смъртта му на 13 юли. Актьорът е починал в Сидни, заобиколен от своите близки.

„С огромна тъга семейството на Сам Нийл съобщава за неговата кончина. Загубата беше внезапна и неочаквана, но сме благодарни, че Сам остана свободен от рак до края на живота си“, се казва в официалното изявление.

Близките му благодариха на медицинския екип на болница „Сейнт Винсънт“ за грижите и помолиха за уважение към личното им пространство в този труден момент.

Сам Нийл не криеше битката си с болестта. През 2023 г. той заяви пред британския вестник The Guardian: „Не ме е страх от смъртта, но би ме подразнила. Иска ми се да имам още десетина-двайсет години.“