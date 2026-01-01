Новозеландският актьор Сам Нийл, превърнал се в световна звезда с ролята на д-р Алън Грант в поредицата „Джурасик парк“, е починал на 78-годишна възраст. Новината беше съобщена от семейството му в официално изявление, публикувано в профила му в Instagram. Според близките му смъртта е настъпила внезапно и неочаквано в Сидни.

В изявлението семейството подчертава, че Нийл е бил в ремисия и без следи от рак към момента на смъртта си. По-рано тази година актьорът обяви, че е преборил рядката форма на рак на кръвта, с която се бореше през последните години.

Сам Нийл е роден през 1947 г. в Северна Ирландия, но израства в Нова Зеландия. В кариерата си, продължила повече от пет десетилетия, участва в над 150 филмови и телевизионни продукции.

Освен с ролята си в „Джурасик парк“, той е известен с участията си във филмите „Пианото“, „Ловът на „Червения октомври“, „Event Horizon“, както и в сериалите „Peaky Blinders“ и „The Tudors“.

През последните години Нийл живееше основно в Нова Зеландия, където се занимаваше с лозарство и често споделяше моменти от живота си във фермата в социалните мрежи. През 2022 г. беше удостоен с рицарско звание за приноса си към киното и културата.