Ева Херцигова
Ева Херцигова / Getty Images

Супермоделът Ева Херцигова се омъжи за дългогодишния си партньор, италианския бизнесмен Грегорио Марсиай, след 25 години заедно.На сватбената церемония, състояла се в събота в църквата „Сан Вито“ в Италия, към двойката се присъединиха тримата им синове – Джордж, Филип и Едуард, както и близки роднини и приятели.

Херцигова впечатли с ефирна бяла рокля на Lanvin с дълбоко деколте и драматична пелерина. Усмихнатата булка напусна историческата църква, държейки се за ръка с новия си съпруг, който беше облечен в елегантен тъмносив костюм, бяла риза, светлосива вратовръзка и бяла бутониера.

След църковната церемония младоженците се отправиха към Палацо Кариняно, където сключиха граждански брак в историческата зала „Сала дей Плебисчити“. По-късно те отпразнуваха събитието с интимна вечеря в ресторант Del Cambio, отличен със звезда „Мишлен“.

Ева Херцигова и Грегорио Марсиай се запознават през 2001 г. в италианското крайбрежно селище Вариготи, а през 2017 г. се сгодяват.

За чешкия супермодел това е втори брак. Преди години тя беше омъжена за барабаниста на Bon Jovi Тико Торес.

Херцигова придобива световна популярност с емблематичната рекламна кампания на Wonderbra „Hello Boys“ от 1994 г., след което се утвърждава като един от най-успешните супермодели, работейки за модни къщи като Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior и Chanel.

Грегорио Марсиай е част от известна предприемаческа фамилия от Торино, основала Sabelt – компания, специализирана в производството на системи за безопасност за автомобилния моторен спорт.

В интервю за Tatler Херцигова не крие възхищението си към своя партньор.

„Той ме кара да се чувствам добре такава, каквато съм. Има моменти, в които не се чувствам уверена, но той винаги ме окуражава. Толкова е позитивен човек и прекрасен баща. Изпълва живота ми с радост“, споделя супермоделът.

Daily Mail
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