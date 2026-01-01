Супермоделът Ева Херцигова се омъжи за дългогодишния си партньор, италианския бизнесмен Грегорио Марсиай, след 25 години заедно.На сватбената церемония, състояла се в събота в църквата „Сан Вито“ в Италия, към двойката се присъединиха тримата им синове – Джордж, Филип и Едуард, както и близки роднини и приятели.
Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sposi a Torino: il sì dopo 25 anni d'amore, tra chiesa, Palazzo Carignano e cena stellata al Del Cambio. Assente illustre Naomi Campbell - Il Fatto Quotidiano https://t.co/VbEuzVGzoU pic.twitter.com/WtFPktaRT3— FQMagazine (@FQMagazineit) July 12, 2026
Херцигова впечатли с ефирна бяла рокля на Lanvin с дълбоко деколте и драматична пелерина. Усмихнатата булка напусна историческата църква, държейки се за ръка с новия си съпруг, който беше облечен в елегантен тъмносив костюм, бяла риза, светлосива вратовръзка и бяла бутониера.
Supermodel Eva Herzigova Marries Longtime Partner After 25 Years Together— Soap Crush World (@SoapCrushWorld) July 11, 2026
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Czech supermodel Eva Herzigova, 53, married It… pic.twitter.com/TUOxCPvnAC
След църковната церемония младоженците се отправиха към Палацо Кариняно, където сключиха граждански брак в историческата зала „Сала дей Плебисчити“. По-късно те отпразнуваха събитието с интимна вечеря в ресторант Del Cambio, отличен със звезда „Мишлен“.
San Vito, Palazzo Carignano e il ristorante Del Cambio: tre scenari simbolo per le nozze torinesi di Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj. Le foto e tutto il racconto esclusivo https://t.co/G64VKtTZCh— Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) July 12, 2026
Ева Херцигова и Грегорио Марсиай се запознават през 2001 г. в италианското крайбрежно селище Вариготи, а през 2017 г. се сгодяват.
За чешкия супермодел това е втори брак. Преди години тя беше омъжена за барабаниста на Bon Jovi Тико Торес.
Херцигова придобива световна популярност с емблематичната рекламна кампания на Wonderbra „Hello Boys“ от 1994 г., след което се утвърждава като един от най-успешните супермодели, работейки за модни къщи като Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior и Chanel.
🇮🇹 🇷🇺— Ramses Aryana (@RamsesAryanaIAF) July 13, 2026
La supermodella Eva Herzigová ha finalmente pronunciato il «sì»!
La stupenda bellezza ceca di 53 anni ha sposato l’imprenditore italiano Gregorio Marsiaj, appartenente a una prestigiosa famiglia industriale torinese, in una cerimonia di grande bellezza e raffinata…
Грегорио Марсиай е част от известна предприемаческа фамилия от Торино, основала Sabelt – компания, специализирана в производството на системи за безопасност за автомобилния моторен спорт.
В интервю за Tatler Херцигова не крие възхищението си към своя партньор.
„Той ме кара да се чувствам добре такава, каквато съм. Има моменти, в които не се чувствам уверена, но той винаги ме окуражава. Толкова е позитивен човек и прекрасен баща. Изпълва живота ми с радост“, споделя супермоделът.