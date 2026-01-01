С победата си на „Уимбълдън“ през 2026 г. Яник Синер защити титлата си от миналата година и се утвърди сред големите имена в историята на турнира.

Италианецът стана шампион за втора поредна година, след като през 2025 г. спечели първата си титла на тревните кортове в Лондон. Така той се присъедини към малцината тенисисти в модерната история, успели да защитят трофея.

Най-успешният шампион в Оупън ерата остава Роджър Федерер с осем титли (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 и 2017).

Яник Синер защити титлата си на „Уимбълдън“ след епичен финал срещу Зверев (СНИМКИ)

След него е Новак Джокович със седем титли (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 и 2022), а Пийт Сампрас има седем отличия (1993–1995 и 1997–2000).

Бьорн Борг печели пет поредни титли между 1976 и 1980 г., а Род Лейвър, Джон Нюкам, Борис Бекер, Рафаел Надал, Анди Мъри и Карлос Алкарас също оставят трайна следа в историята на турнира.

С успеха си през 2026 г. Яник Синер вече има две титли на „Уимбълдън“ (2025 и 2026) и се превръща в първия италианец, защитил трофея на най-престижния турнир на трева.