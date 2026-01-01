Днес, 12 юли, честваме 35 години от приемането на Конституцията на Република България.

Тя е гласувана от Седмото Велико Народно събрание. Конституцията от 1991 г. се състои също от 169 члена, подредени в 10 глави, но и с преходни и заключителни разпоредби от 9 параграфа. Чрез нея се постановява, че България е република с парламентарно управление и е демократична, социална и правова държава. Утвърдени са и принципите на разделение на властите, правата и свободите на гражданите.

"Конституцията е повече от юридически документ. Тя е обществен договор, който ни обединява около ценностите на свободата, справедливостта, законността и човешкото достойнство. В продължение на 35 години тя е гарант за стабилността на държавността и ориентир за развитието на българските институции", посочват от Министреството на правосъдието във Facebook.

"Днес отговорността ни е не само да пазим духа и буквата на Конституцията, но и да работим за укрепването на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и доверието на гражданите в правосъдието. Това е пътят към по-силна, по-справедлива и по-модерна България", допълват от ведомството.

Честит празник на всички, които с труда и професионализма си ежедневно отстояват конституционните принципи и работят в служба на закона и обществения интерес.