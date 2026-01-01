Великобритания е освободила от затвора двама българи, обвинени за шпионаж в полза на Русия, и ги е депортирала, без да каже на жертвите им. Това твърди британският вестник „Телеграф“, предаде NOVA.

Иван Стоянов и Ваня Габерова са сред шестимата българи, осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции.

Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, очакват присъдите си

Групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Европа. Сред набелязаните ѝ лица е и известният разследващ журналист Христо Грозев.

Самият той реагира в социалните мрежи, като написа, че току-що е разбрал за освобождаването им и допълни: „Жалко, че никой не си е направил труда да информира мишените.“