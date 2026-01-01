Над 15 рок и метъл банди от Европа и САЩ участват в шестото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley, който беше открит снощи и продължава до 12 юли край чирпанското село Могилово. Сред хедлайнерите са Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Фестивалът бе открит от Seya Nightingale – победителка в телевизионното музикално предаване „Гласът на България“ през 2024 г., а след нея на сцената излязоха последователно Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis. Вечерта завърши с концерт на американската пънк рок група Bad Religion, която за първи път свири в България.

Преди Midalidare 2026: Bad Religion поискали кисело мляко, Hardcore Superstar – 30 батерии тип АА

Втората фестивална вечер ще предложи концерти на Gotthard, Korpiklaani, Warkings и The Baboon Show. Хедлайнер на вечерта е немската пауър метъл група Powerwolf, която тази година продължава турнето си Wake Up The Wicked.

Заключителният ден – 12 юли, ще завърши с концерт на германските метъл легенди Helloween, които отбелязват 40 години на сцената. Преди тях ще свирят Gloryhammer, Ashes of Ares, Hardcore Superstar и Burning Witches.

Група „Конкурент" и Васко Кръпката ще участват на традиционната афтър парти сцена.

15 рок и метъл банди от Европа и САЩ завладяват Могилово на Midalidare Rock 2026

Освен музикалната програма организаторите са предвидили срещи с музикантите, автограф-сесии, прожекции, тематични винени дегустации, спортни инициативи и други съпътстващи прояви за посетителите през трите фестивални дни.

За първи път в рамките на фестивала се провежда и демонстративен хокеен двубой между бивши и настоящи национални състезатели на България.

Съпътстващите събития започнаха с прожекция на филмите „Аз съм Златан“ и „Диего Марадона“, както и първият четвъртфинал от Световното първенство по футбол между Франция и Мароко.

Държавният куклен театър в Стара Загора участва в Midalidare Rock 2026 със спектакли и ателиета за деца и семейства.

Община Чирпан въведе временна организация на движението от 10 до 13 юли във връзка с провеждането на фестивала.