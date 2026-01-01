Хърватия получи днес първото си плащане от 255 милиона евро по инструмента за отбрана "Действия за сигурност за Европа" (SAFE), което представлява 15 процента от общо разпределените ѝ средства от 1,7 милиарда евро, съобщи Европейската комисия, цитирана от ХИНА.

SAFE е финансов инструмент на стойност 150 милиарда евро, предоставящ заеми на държавите членки, припомня хърватската агенция. Той финансира предимно съвместни поръчки на боеприпаси, ракети, противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС. Инструментът е и част от плана на Европейската комисия "ReArm Europe/Readiness 2030", който има за цел да отключи над 800 милиарда евро инвестиции в отбрана в целия Европейски съюз.

Предварителното финансиране ще позволи на Хърватия да ускори ключови отбранителни проекти, да засили устойчивостта си и да подобри военните си способности в подкрепа на общите европейски цели. Допълнителни плащания ще бъдат извършвани при постигане на договорените етапи.

"Хърватия последователно демонстрира ангажимента си към европейската сигурност и това предварително финансиране ще помогне този ангажимент да се превърне в по-силни възможности на място. Чрез ускоряване на ключови инвестиции в отбрана, Хърватия ще засили своята устойчивост, ще модернизира въоръжените си сили, ще подобри отбранителните си способности в Средиземноморския регион и ще засили приноса си към нашата колективна отбрана", заяви европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андрюс Кубилюс.

Той допълни, че всяка държава членка, която инвестира в собствената си сигурност, прави и Европа по-силна.

"Целта на SAFE е да даде възможност на страни като Хърватия да се движат по-бързо, да инвестират заедно и да изградят капацитета, от който Европа се нуждае, за да възпира заплахите и да защитава своите граждани", поясни Кубилюс.

Общо осемнадесет държави от ЕС участват в програмата.