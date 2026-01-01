Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България ще инвестира 3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE за модернизация на армията и развитие на отбранителната индустрия. В националния план са включени 9 ключови проекта за въоръжените сили, а страната ни вече има одобрен инвестиционен план от Европейската комисия.

По време на изложението „Хемус 2026“ в Пловдив Стоянов подчерта, че средствата ще бъдат използвани прозрачно и ще подпомогнат българските предприятия чрез съвместни проекти и общи поръчки. Фокусът е върху киберсигурност, безпилотни технологии, автономни системи и модерни отбранителни решения.

Военният министър коментира и темата със 15-те американски самолета цистерни, които ще останат у нас до края на юни след решение на Министерския съвет. По думите му България няма информация дали ще бъде поискано ново удължаване на престоя им.

Стоянов заяви още, че страната разполага с достатъчно въоръжение за изтребителите F-16, като припомни, че България има одобрение за закупуване на 125 ракети от САЩ. Той подчерта, че при първоначалната сделка част от бойните пакети са били орязани, а впоследствие частично възстановени.

Министърът увери, че няма да има съкращения сред военнослужещите, но предстои анализ на незаетите щатни бройки и реформа в администрацията. Според него целта е българската отбранителна индустрия да има реално участие във всеки проект за модернизация на армията.