Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Ройтерс, като се позова на Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ). Дотук се стига само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено".

СЕНТКОМ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

"САЩ държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважен морски коридор", написа Централното военно командване на САЩ в Екс.

По-рано иранските агенции Мехр и Мизан съобщиха, че в района на градовете Бандар Абас и Сирик отекват взривове.

Мехр посочи, че експлозии се чуват и в района на Конарак и Чабахар и допълни, че в Бандар Абас противовъздушната отбрана се е задействала срещу "вражески цели".