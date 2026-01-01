Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) ще може да издава заповед за премахване и да блокира достъпа до терористично съдържание в интернет, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

Във връзка с правомощията си ГДБОП ежегодно трябва да изготвя доклад съгласно европейски регламент, който публикува на интернет страницата на МВР, и доклад, който изпраща до Европейската комисия в срок до 31 март всяка година.

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Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е определена за единно звено за контакт за обмен на информация между компетентните правоприлагащи органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на престъпления.

Предвиждат се и промени в дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), свързани с ограничаване на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните зони, като се предвижда наблюдение на границата и специфична охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях.

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С промените се изменя и Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите на „Гранична полиция“ вече ще имат възможност да отправят искания към Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници, което дава възможност за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.

Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от пет години. Кандидатурата му беше подкрепена от 147 народни представители.

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Съгласно приетите процедурни правила предложението за председател на ДАНС се внася от Министерския съвет.