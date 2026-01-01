Отново е ограничено движението на АМ “Тракия” в посока Бургас, защото се е възобновил огънят в запалилия се по-рано тир, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"

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Движението при км 88 се осъществява в изпреварващата лента.

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Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция“.

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Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново.