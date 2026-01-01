Полша намали данъка върху добавената стойност (ДДС) за горивата и обяви таван на цените им от днес (17 август) до края на училищната ваканция на 31 август, предаде ДПА.

Съгласно плановете ДДС върху горивата ще бъде 8 на сто вместо досегашните 23 на сто. Министерството на енергетиката ще определя и максимална цена на дребно на горивата всеки ден въз основа на средните цени на едро и оперативните разходи на най-големите доставчици.

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Министерството на енергетиката определи максимална цена за днес, равняваща се на около 1,49 евро за литър обикновен бензин, около 1,67 евро за литър премиум бензин и около 1,71 евро за литър дизел.

С пакета от мерки правителството във Варшава цели да облекчи финансовата тежест за хората, които се завръщат от почивка.

В съседна Германия временната двумесечна данъчна отстъпка за горивата изтече в края на юни на фона на многократни призиви за облекчения за водачите.