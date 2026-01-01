Петима души са арестувани в района на Солун за различни нарушения, сред които нападение срещу полицаи, нанасяне на телесна повреда, отправяне на заплахи и повреждане на имущество.

Арестите са извършени рано сутринта в неделя, 16 август, след като полицаи са се отзовали на сигнал за нарушение на обществения ред в квартал Финикас в Каламария, източната част на Солун, пише в. „Катимерини“.

При появата на служителите петимата заподозрени, на възраст между 27 и 42 години, започнали да ги обиждат и заплашват. Те не изпълнили полицейските разпореждания, насочили се заплашително към служителите, оказали физическа съпротива и направили опит да избягат.

По време на инцидента 40-годишен мъж, който е сред арестуваните, помогнал на друг заподозрян да избяга и да избегне задържането.

При последвалата схватка е пострадал един полицай, а патрулният автомобил е получил леки материални щети.

Установено е също, че преди това заподозрените са нападнали 60-годишен чуждестранен гражданин, който им направил забележка за шума и нарушението на обществения ред.

На мястото са иззети патрони за ловно оръжие, тонколона, усилвател и миксер.