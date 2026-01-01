Мъж и жена са настанени в болница, след като клон от дърво падна върху тях в Морската градина във Варна.

Това съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ в крайморския град. При инцидента е пострадала леко още една жена, която е освободена от лечебното заведение, допълниха от болницата.

БТА

По-тежко пострадалата жена е настанена в неврохирургия, а мъжът, който е в най-тежко състояние, е в реанимацията.

От полицията допълниха, че около 10:50 часа е получен сигнал за инцидент в Морската градина. Мъж на 72 години и жена на 59 години - служители по чистотата към Община Варна, са изпълнявали служебните си задължения, когато клон от дърво се е счупил и е паднал върху тях.

На мястото на инцидента са били две линейки .Все още не е ясно какво е състоянието на пострадалите.

БТА

Пострадалите са откарани в болнично заведение, където към момента се извършват прегледи за установяване на състоянието им и характера на получените травми. На мястото на инцидента в момента има екип на полицията.