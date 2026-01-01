/ iStock photos/Getty images

Услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече ще е безплатна, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров („Прогресивна България“) и група народни представители. 

Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато проверката се извършва от държавния център за електронна идентификация, във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги. Запазва се възможността услугите по проверка на електронна идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. 

Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. 

Теодора Цанева/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

България