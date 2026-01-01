Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС.

Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва въпреки съществуващите разногласия.

„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти. „Ние отбелязваме и внимателно фиксираме“ тези прояви, добави говорителят на Кремъл.

В Европа периодично се чуват призиви за запазване на дипломатическите канали и за търсене на възможности за преговори, без това непременно да означава промяна в позицията по отношение на руската агресия срещу Украйна.

За България отношенията с Русия остават чувствителна тема. София подкрепя общата политика на ЕС спрямо Москва и санкциите срещу Русия, като същевременно в българското политическо пространство периодично се обсъжда необходимостта от поддържане на дипломатически и икономически контакти.

Именно на този фон Песков определи думите на Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Москва като „много положителен знак“. Изказването на говорителя на Кремъл показва, че руската страна следи внимателно европейските сигнали за възможно възстановяване на политическия диалог.