На 28 септември във връзка с проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества, служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са задържали в село Ястребово мъж на 38 години, криминално проявен и осъждан, и жена на 20 години криминално проявена, неосъждана.

При претърсване и изземване в лек автомобил, управляван от мъжа е намерено и иззето бяло кристалообразно вещество, поставено в стреч фолио. Установено е, че бялото кристалообразно вещество съдържа метамфетамин с тегло 99,82 грама, което вещество е под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества.

Мъжът и жената са били задържани за срок до 24 часа.

В ОДМВР-Стара Загора е започнато разследване. На 29 септември мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и спрямо него е взета мярка за постоянен арест за срок до 72 часа.