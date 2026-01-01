Двата планирани концерта на американския рапър Кание Уест в Русия са отменени, предаде Фрас прес, позовавайки се на организаторите.

Уест, който използва сценичното име Йе (Ye), трябваше да изнесе два концерта в Санкт Петербург. Изявите предизвикаха значителен медиен интерес в Русия след обявяването им преди по-малко от два месеца.

Концертната зала в Санкт Петербург, в която първоначално трябваше да се състоят събитията, се отказа от домакинството им дни след началото на продажбата на билетите. Това породи продължителна несигурност около провеждането на изявите, допълва Франс прес.

„С искрено съжаление съобщаваме, че концертите на Йе в Санкт Петербург няма да могат да се проведат на планираните дати“, се казва в изявление на базираната в Москва компания за организиране на събития Say Agency.

Организаторите посочиха, че скоро ще публикуват информация за възстановяването на сумите за закупените билети.

Кание Уест все още не е коментирал отмяната на концертите.

Носителят на награди „Грами“ щеше да бъде най-известният западен музикант, изнасял концерт в Русия, откакто Москва започна инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Франс прес.

Планираните изяви предизвикаха различни реакции сред руските власти. Някои официални лица ги приветстваха, докато други изразиха опасения заради изказвания в миналото на Уест, в които възхвалява нацистка Германия.

Изпълнителят, който през последните години предизвика множество противоречия с публичните си изказвания, се сблъска с отмяна на концерти и забрани за участия в няколко европейски страни след поредица от антисемитски изказвания, включително похвали за Адолф Хитлер и използване на нацистка символика.

В сряда руският вестник „Комерсант“ съобщи, че полицията разследва организаторите за предполагаема измама, като се позова на неназован източник, отбелязва Франс прес.