Тежък инцидент на борда на самолет на Flydubai, пътуващ към Тел Авив, е предотвратен в сряда, след като пътници и членове на екипажа са се намесили при нападение в пилотската кабина и са помогнали за възстановяването на контрола над самолета.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единият пилот е намушкал колегата си и се е опитал да „саботира системите на самолета“. По думите му машината е загубила значителна височина за около две минути, което е предизвикало паника сред пътниците и е наложило аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Самоличността на пилота, за когото се твърди, че е извършил нападението, все още не е официално разкрита.

Другият пилот, идентифициран от Нетаняху като Смит Мачхар от Индия, е оказал съпротива и е помогнал да бъде предотвратена потенциална катастрофа. В интервю за CNN Нетаняху определи действията му като героични.

„Това, което отличава този инцидент от други трагични атаки, е, че в този момент добрите победиха“, заяви израелският премиер.

От Flydubai съобщиха, че дежурният екипаж е успял да „обезопаси“ самолета и да го приземи безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия. След това пътниците са продължили пътуването си към Израел с друг самолет.

Предполагаемият нападател е бил задържан от саудитските власти, съобщи Нетаняху. Въпреки това редица подробности около инцидента, включително мотивът и точният ход на събитията, все още не са изяснени.

Какво се случи на борда?

Полет FZ1073 на Flydubai е излетял от Дубай в 6:05 ч. местно време и е поел на запад към района на Тел Авив.

Около два часа след излитането самолетът рязко е започнал да губи височина и е променил курса си на север, показват данни от проследяването на полета. Машината се е спуснала до около 17 400 фута (5270 метра) за по-малко от две минути.

В 8:31 ч. самолетът е подал сигнал за бедствие, а минути по-късно е бил зададен код 7500 – международният код, използван при предполагаемо отвличане на самолет.

Пътници описват хаотични сцени на борда.

„Просто усетихме как самолетът започна да пада и леко да се върти. Всички крещяха, имаше деца, които плачеха“, разказа пътничката Мика Бауман пред CNN.

„Бях сигурна, че ще умра“, добави тя.

Според разказите на пътниците няколко души са се втурнали към пилотската кабина и са помогнали да бъде обезвреден предполагаемият нападател.

Янив Хайюн разказал пред Нетаняху, че е успял да задържи нападателя и да го изведе от пилотската кабина с помощта на други пътници. По думите му след това е помогнал за управлението на самолета.

Д-р Шота Мусаев, който е бил сред пътниците, разказа пред CNN, че е завързал предполагаемия нападател с кабели от слушалки и пластмасови връзки. След това е започнал да оказва помощ на ранения пилот.

Дори след задържането на нападателя пътниците са били в паника.

„Под нас нямаше нищо друго освен пустиня. Страхувахме се, че ще бъдем отведени във вражеска страна или ще се приземим насред пустинята“, разказа Асаф Раджуан пред CNN.

„Не знаехме на кого да се доверим.“

Как е бил приземен самолетът?

При необичайно стечение на обстоятелствата сред пътниците е имало и резервни пилоти, които са били в състояние да помогнат за управлението на самолета.

Нетаняху и Flydubai потвърдиха, че те са успели да възстановят контрола над машината. Полетът е бил пренасочен към летище Табук в Саудитска Арабия, където самолетът е кацнал в 9:54 ч.

Според Дейвид Суси, анализатор по авиационна безопасност на CNN, присъствието на допълнителни пилоти сред пътниците е необичайно, освен ако те не пътуват до друго място, за да изпълнят последващ полет.

Какво се е случило с пилотите?

Видео, разпространено в социалните мрежи и проверено от CNN, показва двама ранени мъже на борда след инцидента.

На кадрите се вижда тежко раненият пилот, лежащ на пода на самолета. Лицето му е частично покрито с кислородна маска, а по ръцете му има кръв. Няколко пътници се грижат за него и следят състоянието му.

В непосредствена близост се вижда и другият пилот, охраняван от няколко мъже. Той също е ранен.

Мусаев заяви пред CNN, че намушканият пилот е претърпял „масивна кръвозагуба“ и е бил „тежко ранен“.

Нетаняху идентифицира ранения пилот като Смит Мачхар и го определи като „истински герой“.

„Въпреки че беше намушкан и сериозно ранен, той се съпротивляваше, отвори вратата на пилотската кабина и позволи на пътниците и екипажа да надвият нападателя“, написа Нетаняху в социалната мрежа X.

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив със 174 души на борда, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.

И двамата пилоти са били откарани в болница, съобщиха саудитските авиационни власти.

Кой е предполагаемият нападател?

Самоличността на пилота, за когото се твърди, че е нападнал Мачхар, все още не е официално потвърдена.

Не са изяснени и мотивът му, както и какво оръжие е било използвано при нападението.

Израелски служител е заявил, че предполагаемият нападател е гражданин на Оман. Оман и Израел нямат официални дипломатически отношения. Все още не е ясно и при какви обстоятелства пилотът е получил разрешение да участва в полет до Израел.

Къде са пътниците?

Пътниците, за които Нетаняху заяви, че са били „почти всички“ израелци, са продължили пътуването си към Израел с резервен самолет на Flydubai, изпратен до Саудитска Арабия.

Преди пристигането им на летище „Бен Гурион“ техните семейства са ги очаквали, като някои от близките са носели балони и надписи „Добре дошли“ и „Толкова е хубаво, че се върнахте у дома“.

След кацането пътниците са били насочени към специализирана зона за прием, където са били прегледани от медицински екипи, съобщиха от Израелската летищна администрация.

50-годишен пътник е бил откаран в болница с травма в горната част на тялото. Състоянието му е определено като леко.

Според двама американски представители сред пътниците е имало и четирима американски граждани, които имат и израелско гражданство.

Как ще протече разследването?

Властите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента.

Няколко израелски институции, сред които Шин Бет, Мосад, военните и Министерството на транспорта, участват в разследването.

Един от въпросите, които се разглеждат, е защо в екипажа е имало пилот от държава, с която Израел няма дипломатически отношения.

Отделно разследване се очаква и в Саудитска Арабия, където предполагаемият нападател е бил задържан.

Следователите вероятно ще проучат записващите устройства на самолета – както данните от полета, така и записите от пилотската кабина. Те ще трябва да разговарят с членовете на екипажа, пилотите и пътниците, както и да изяснят как е била отворена вратата на пилотската кабина и как предполагаемото оръжие е попаднало на борда.

Според Марко Чан, старши преподавател по авиационни операции в лондонския университет „Кингстън“, ще бъде проучена и медицинската и професионалната история на пилота.