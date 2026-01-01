Мъже си платиха таксито с фалшиво евро във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 30 септември таксиметров шофьор е подал сигнал, че е бил нает да превози тримата мъже от Горна Оряховица до село Мерданя.

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Когато стигнали крайната точка, клиентите му платили с банкнота от 100 евро, които се оказали неистински.

В хода на разследването и при провеждане на специализирана операция е установена самоличността на клиентите му - трима мъже на възраст от 25 до 32 години от село Къпиново.

Тримата са били отведени в полицейското управление, където е изяснено, че банкнотата е на единия от тях, а в него е попаднала в чужбина, където е работел.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.