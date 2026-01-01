Джим Кери се е оженил за дългогодишната си приятелка Мин А, съобщават американски медии.

Редакторите на TMZ съобщиха, че 64-годишният актьор наскоро се е оженил за Мин А на частна церемония в Лос Анджелис.

Двамата бяха заснети за първи път заедно на събитие през 2022 г., макар че не е ясно кога са започнали връзката си.

През февруари Джим Кери отправи специални думи към своята „спътница“ по време на церемонията по връчването на наградите „Сезар“ в Париж.

„Благодаря на прекрасното ми семейство, на дъщеря ми Джейн и на внука ми Джаксън. Обичам ви сега и завинаги. Благодаря на моята прекрасна спътница Мин А. Ти си ангел. Обичам те, Мин А. И накрая, благодаря на най-забавния човек, когото някога съм познавал – баща ми Пърси Джоузеф Кери, който ме научи на ценността на любовта, щедростта и смеха“, заяви той.

Преди това Джим Кери е бил женен за Мелиса Уомър от 1987 до 1995 г., когато двамата се развеждат. Те имат дъщеря Джейн, която е на 39 години.

Звездата от „Маската“ стана дядо през 2010 г., когато певицата Джейн Кери роди син Джаксън от бившия си партньор Алекс Сантана.

През 1996 г. Джим Кери е бил женен за кратко за колежката си от „От глупав по-глупав“ Лорън Холи.

Сред известните връзки на Джим Кери са тези с Рене Зелуегър и Джени Маккарти.