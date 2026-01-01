Специалната селекция от премиерни епизоди на „SOS Разтребители“ започва с на пръв поглед непосилна задача от „Мисия Варна“ – четвъртък от 20:00 ч. по NOVA. Отрядът за бързо почистване на Даниел Бачорски ще влезе в изоставена химическа лаборатория в центъра на Варна, която е част от Българския морски квалификационен център.

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Екипът на предаването ще се отзове на молбата за помощ на капитан далечно плаване инж. Денчо Добрев, който е управител на учебното заведение. Преди години именно там са се провеждали тестове за проверка на качеството на горива и смеси, които се използват в корабоплаването. Днес мястото е затворено, а желанието на преподавателите е то да се превърне в модерен кабинет по науки.

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Стъклените епруветки, колби и специфични отпадъци няма да бъдат препятствие пред екипа, но борбата за ново начало ще бъде с „непоклатими“ бетонни мивки. Ще бъдат ли достатъчни мускулите на господата, за да се справят с тях или ще имат нужда от специализирана помощ?

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Не пропускайте да видите в новия епизод на “SOS Разтребители“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.