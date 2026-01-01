Израелският президент Ицхак Херцог обяви днес, че смята да удостои четирима израелски пътници, които вчера предотвратиха катастрофа на самолет на "Флайдубай", с едно от най-високите граждански отличия в страната, предаде Франс прес.
"Възнамерявам да представя вашия героичен подвиг пред консултативния комитет, отговарящ за Президентската награда за граждански героизъм, и да препоръчам тя да ви бъде присъдена", посочи в изявление Херцог.
Тези четирима израелци са проявили "инициатива, смелост и колективна отговорност в момент на изключителна опасност" и са помогнали да се "предотврати голяма катастрофа", добави той.
Израелският президент заяви, че трима от тях – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан – са нахлули в пилотската кабина и са усмирили единия от пилотите, който бе намушкал другия.
Четвъртият - лекар на име Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот, за да го поддържа жив до кацането на самолета.
A passenger aboard FlyDubai Flight 1073 describes the terrifying moments when passengers and crew sprang into action after a pilot allegedly stabbed another and plunged the plane thousands of feet in an apparent attempt to crash it. pic.twitter.com/qOt5CA47rL— ABC News (@ABC) September 30, 2026
Въпросният самолет на авиокомпания "Флайдубай" от Обединените арабски емирства (ОАЕ) вчера сутринта бе принуден да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия, по време на полет до Тел Авив, вследствие на спречкване между пилотите.
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Няколко израелски официални представители и пътници заявиха, че единият от пилотите е намушкал колегата си и се е опитал да разбие самолета.
Президентската награда за граждански героизъм е гражданско отличие, учредено след безпрецедентните атаки на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.
Наградата е "знак на почит към хора, които са проявили изключителен героизъм и водени от чувство за отговорност са рискували живота си, за да спасят живота на други хора", посочиха от канцеларията на израелския президент.