Израелският президент Ицхак Херцог обяви днес, че смята да удостои четирима израелски пътници, които вчера предотвратиха катастрофа на самолет на "Флайдубай", с едно от най-високите граждански отличия в страната, предаде Франс прес.

"Възнамерявам да представя вашия героичен подвиг пред консултативния комитет, отговарящ за Президентската награда за граждански героизъм, и да препоръчам тя да ви бъде присъдена", посочи в изявление Херцог.

Тези четирима израелци са проявили "инициатива, смелост и колективна отговорност в момент на изключителна опасност" и са помогнали да се "предотврати голяма катастрофа", добави той.

Израелският президент заяви, че трима от тях – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан – са нахлули в пилотската кабина и са усмирили единия от пилотите, който бе намушкал другия.

Четвъртият - лекар на име Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот, за да го поддържа жив до кацането на самолета.

Въпросният самолет на авиокомпания "Флайдубай" от Обединените арабски емирства (ОАЕ) вчера сутринта бе принуден да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия, по време на полет до Тел Авив, вследствие на спречкване между пилотите.

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Няколко израелски официални представители и пътници заявиха, че единият от пилотите е намушкал колегата си и се е опитал да разбие самолета.

Президентската награда за граждански героизъм е гражданско отличие, учредено след безпрецедентните атаки на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Наградата е "знак на почит към хора, които са проявили изключителен героизъм и водени от чувство за отговорност са рискували живота си, за да спасят живота на други хора", посочиха от канцеларията на израелския президент.