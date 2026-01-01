Терминът "Кръв и чест" е въведен от идеолога на Националсоциалистическата германска работническа партия NSDAP Алфред Розенберг като част от расовата доктрина на нацистите - най-вече с неговия труд "Митът на 20-и век", пише Deutsche Welle .

Алфред Волдемарович Розенберг е роден през 1893 година в Талин, по това време част от Руската империя. Съществуват предположения, че може да е от еврейски произход, но те не са доказани. През 1917 година, докато следва архитектура, той става свидетел на революцията в Москва, която интерпретира като следствие от световна конспирация, дело на евреи и масони.

След заминаването си за Германия през 1918 година той допринася много за развитието на идеологията на NSDAP с расистките си трудове, "допринася" и за изострянето на антисемитизма в страната. По време на Втората световна война се "прославя" с кражбите на произведения на изкуството из цяла Европа.

Розенберг е осъден като военнопрестъпник по време на Нюрнбергските процеси, признат е за виновен по всички обвинения и е екзекутиран. По време на престоя в затвора той продължава да възхвалява Хитлер, изпитвайки паралелно пълна липса на емпатия към жертвите на Холокоста, както и към всички други жертви на националсоциалистите. Поради това затворническият психиатър констатира "пълна липса на разбиране за човешките ценности и човешките права".

Хитлеровата младеж - под знака на "Кръв и чест"

Нацистката младежка организация "Хитлерюгенд" (Хитлеровата младеж), чийто основен лозунг е "Кръв и чест", е създадена през 1926 година и постепенно се превръща в организация на всички германски младежи - ковачница на кадри за NSDAP. Броят на членуващите в организацията нараства от 100 000 през 1932 година до 8,7 милиона през 1939-а.

Хитлеровата младеж става основен инструмент за възпитание в съответствие с идеологията на националсоциализма, на 10 октомври 1945 година е забранена и разпусната заедно с всички други организации, свързани с нацистката партия.

По време на съществуването на Хитлеровата младеж нейните членове преминават интензивна физическа и идеологическа подготовка, наред с изучаването на расистките доктрини трябва ежедневно да маршируват и да спортуват, за да се каляват. Организацията не е лишена от привлекателност за младежите - благодарение на тържествените шествия, пропагандните походи и паради. В определени дни от седмицата има съвместно слушане на пропагандни радиопредавания, но се предприемат и акции за събиране на помощи - дрехи, старо желязо и т.н. Принудителният характер на дейностите и все по-интензивната милитаризация на организацията стават причина по време на войната в нея да се развие сериозен опозиционен потенциал.

В Германия понятието е забранено

Някогашният лозунг на "Хитлерюгенд" "Кръв и чест" е забранен за споменаване в Германия от 2000-а година като противоконституционен. Съществуващата във Великобритания деясноекстремистка мрежа със същото име - "Blood & Honour", също е забранена в Германия, както и в Канада, Испания и Русия. В самата Великобритания мрежата не е забранена, но е подложена на строги антитерористични санкции и на замразяване на имуществото.

Тази мрежа е създадена през 1987 година и се смята, че днес има до 10 000 членове в света. Наред с разпространяването на нацистката идеология, тя се занимава и с координацията на изявите на неонацистки музикални състави.