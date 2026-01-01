Трима души са привлечени като обвиняеми след акцията на полицията и ДАНС срещу пловдивския клон на международната неонацистка организация „Кръв и чест“, съобщи пред журналисти заместник окръжния прокурор на Пловдив Нено Димов. При операцията бяха задържани 18 души.

Сред получилите обвинения са 18-годишният Теодор Велев и неговият 39-годишен баща. 18-годишното момче преди дни бе задържан и във връзка с нападението над непалски граждани. Третият обвинен е мъж на 42 г.

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По думите на заместник окръжния прокурор на Пловдив 42-годишният е привлечен като извършител, а бащата и синът – като негови помагачи. И за тримата е предвидено задържане до 72 часа.

В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на „Кръв и чест“ – пловдивското разклонение на организацията. Оттам са иззети флагове с нацистка символика, включително със свастики, други нацистки надписи и предмети със съответното значение.

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При претърсванията в домовете на част от участниците е открита и литература с неонацистка идеология.

„Кръв и чест“ е международна неонацистка организация, а нейният пловдивски клон функционира от няколко години, посочи прокурор Димов. По думите му към част от участниците в организацията към момента има и други активни досъдебни производства.

Разследването продължава, като прокуратурата анализира събраните при акцията доказателства.